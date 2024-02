Rubano champagne e aggrediscono la guardia per fuggire: nuova rapina al Carrefour a lago

Un'altra rapina al Carrefour Market di via Recchi a Como, zona lago. Nella notte del 5 febbraio 2024 due giovani hanno rubato una bottiglia di champagne da 190 euro e vari generi alimentari. Poi per fuggire hanno aggredito l'addetto alla sicurezza che li aveva scoperti. E' stato quest'ultimo ad allertare le forze dell'ordine. I poliziotti della questura di Como grazie alle informazioni fornite dal personale del supermercato hanno rintracciato i due malviventi. Si stavano nascondendo sotto l'impalcatura di un palazzo vicino.

I due individui sono stati portati in questura per gli accertamenti di routine e successivamente identificati attraverso rilievi foto dattiloscopici. Il primo, un 24enne di origini rumene residente a Como con precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di rapina. Il secondo, un 25enne pakistano senza residenza fissa e con vari alias, è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Oltre al furto, sono stati accusati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, poiché hanno contestato verbalmente e fisicamente gli agenti all'interno della questura.