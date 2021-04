Tragedia a Cernobbio: morto uomo di 50 anni

È stato trovato in via Bisbino, probabile gesto estremo per disperazione

I soccorsi sono partiti intorno alle 14.30 di oggi, 6 aprile 2021. Un'ambulanza si è recata in codice rosso a Cernobbio in via Bisbino dove purtroppo un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita. Gli accertamenti sono ancora in corso ma si pensa a un gesto disperato con cui l'uomo si sarebbe tolto la vita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri che stanno conducendo le indagini.