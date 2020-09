Cernobbio, donna dispersa trovata in un dirupo: portata al Sant'Anna con l'elisoccorso

È accaduto oggi, intorno alle ore 13 a Cernobbio, in località Madrone. I vigili del fuoco di Como, con l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa e il soccorso alpino, si sono messi alla ricerca di una donna dispersa nel bosco. Dopo vari giri di perlustrazione è stata individuata in un dirupo a circa 30 metri dal sentiero. La donna, di 70 anni, è stata quindi condotta al Sant'Anna con l'elisoccorso in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.