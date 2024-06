Cernobbio, grosso albero cade in strada: non ci sono feriti

Vigili del fuoco in azione dalle 14 di oggi a Cernobbio per rimuovere i rami di un grosso albero che è caduto in strada. Due squadre sono impegnate in via Monte Grappa per la messa in sicurezza e il taglio di altre parti pericolanti. Si segnala che la strada è completamente chiusa al traffico veicolare e pedonale fino alla conclusione delle operazioni. Sul posto anche la polizia locale e gli addetti dell' ufficio tecnico del comune di Cernobbio.