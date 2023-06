Intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera 12 giugno poco dopo le 21 nel comune di Cernobbio in via Regina di fronte alla casa comunale. I vigili del fuoco sono stati impegnati per la messa in sicurezza e la rimozione di grossi rami spezzati di un cedro. Per l'intervento si è reso necessario interrompere la circolazione del tratto di strada per circa 40 minuti.