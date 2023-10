Trovano un malloppo di soldi per terra e lo restituiscono alla banca

Hanno trovato le banconote in strada, vicino alla banca e senza pensarci due volte hanno subito avvisato la filiale e riportando il malloppo: così i soldi sono tornati nelle mani del proprietario. A compiere questo gesto non da tutti sono state Sara e Mirca, due utenti del centro Il Sorriso di Cernobbio, struttura che accoglie persone con disabilità. La cooperativa lo scrive anche su Facebook con orgoglio: "Le persone che solitamente sono considerate "diverse" ci danno un grande insegnamento".

Il ritrovamento del malloppo

Ieri mattina 2 ottobre, le due donne stavano proprio andando verso la cooperativa il Sorriso (per trascorrere lì la giornata) quando, nei pressi di una banca, hanno notato un bel malloppo di soldi per terra. Si trattava di una cifra piuttosto importante ma, senza esitazione, sono entrate per parlare con chi operava allo sportello che è poi risalito facilmente a proprietario dei contanti , facendo sì che tornassero nelle sue mani.