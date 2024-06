Cernobbio, cade dalla scala mentre taglia dei rami pericolanti: grave un vigile del fuoco

Terribile incidente oggi 12 giugno a Cernobbio in via Monte Grappa, dove i vigili del fuoco erano impegnati nella rimozione di un albero caduto in strada e anche nel potare alcuni rami pericolanti. Sembrerebbe che proprio in questo contesto uno dei vigili del fuoco, un uomo di 46 anni, sia caduto dalla lunghissima scala (si veda in foto), procurandosi gravi ferite. I soccorsi sono scattati in codice rosso, l'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. Sul posto anche ambulanza della Croce Rossa, auto medica, i carabinieri e il personale Ats. L'uomo sarà trasportato all'ospedale di Varese. Seguiranno aggiornamenti.