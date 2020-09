Cernobbio, 13enne scivola in una scarpata: portata in codice rosso al Sant'Anna

È accaduto questa mattina, 20 settembre, alle ore 11.13 a Cernobbio, località Rovenna. Una ragazzina di 13 anni, sarebbe scivolata mentre faceva trekking in un punto particolarmente insidioso, lunga la via ferrata anche detta Sentee de Sort.

La giovane è precipitata per 20 metri, ed ha riportato svariate escoriazioni e un trauma facciale. Nel tentativo di aiutarla sono scese nel punto della caduta anche la madre e la sorella.

La 13enne è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino che l'hanno portata fino all'ambulanza trasportandola sulla barella toboga. I soccorritori sono intervenuti anche per aiutare la mamma e la sorella a risalire. Sul posto anche il 118 (Areu) per il soccorso sanitario.

La ragazza è stata portata in codice rosso al Sant'Anna ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery