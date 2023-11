24 anni, senza fissa dimora, pregiudicato e irregolare: denunciato per spaccio alla guida di una BMW

Un controllo da parte dei carabinieri di Cermenate, nelle zone considerate "calde" per quanto riguarda lo spaccio di droga ha portato alla denuncia di un giovane. Il ragazzo, un 24enne, si è fatto notare anche perché alla guida di una grossa BMW. Una volta fermato, con lui in auto due giovani di 22 e 23 anni, è stato trovato con 0,8 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina e del denaro contante. È risultato anche essere senza fissa dimora, irregolare sul territorio e pregiudicato ed è stato infine denunciato per detenzione ai fni di spaccio di sostanze stupefacenti.