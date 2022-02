Cerano, cane smarrito da giorni salvato dai vigili del fuoco: era caduto in una roggia secca

Si erano perse le sue tracce da giorni, ma i cane, caduto in una roggia secca a Cerano d'Intelvi, è stato visto e segnalato da alcuni passanti. L'animale non riusciva a risalire. I vigili del Fuoco di Centro Valle Intelvi sono quindi intervenuti e hanno recuperato sano e salvo il povero cagnolino che è stato restituito in buone condizioni ai proprietari visibilmente emozionati.