Paura a Centro Valle Intelvi, prende fuoco un cascinale con 15 tonnellate di fieno immagazzinate

Ieri sera, 21 settembre, a Centro Valle Intelvi, località Castiglione, in via per Casasco è andata a fuoco una cascina intorno alle 23.15. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Fedele Intelvi e Menaggio, con autobotti provenienti dalle sedi di Dongo e Menaggio. L'operazione per spegnere l'incendio è stata particolarmente complessa, considerando che all'interno del cascinale erano immagazzinate 15 tonnellate di fieno. Alle 5 del mattino i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio. Non sono ancora note le dinamiche dei fatti e sono in corso indagini per cercare di ricostruirle.

