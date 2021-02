In 40 a cena al ristorante della Pinetina di Appiano Gentile: blitz della polizia

L'arrivo di numerose auto che varcavano il cancello della Pinetina di Appiano gentile ha insospettito gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Como. Molte auto entravano ma non uscivano più e considerando il fatto che era sabato sera (30 gennaio 2021) il sospetto che non si trattasse di persone arrivate per prendere cibo d'asporto è diventato praticamente certezza. I poliziotti hanno deciso di intervenire presumendo che fosse in corso una cena. Il loro sospetto è stato confermato. Seduti ai tavoli del ristorante c'erano circa quaranta clienti che cenavano in barba alla normativa anti-covid. Per il ristorante è scattata anche la sanzione della chiusura per cinque giorni.

Come è noto, infatti, è vietato ai ristoranti fare accomodare i clienti ai tavoli dopo le ore 18, non solo in zona arancione ma anche in zona gialla.