Castelmarte, rondine incastrata su un tetto: la salvano i vigili del fuoco

Non solo brutte notizie e grandi storie, a volte è anche bello raccontare le piccole cose, quei gesti che rendono un po' migliore questo mondo. I vigili del fuoco di Canzo oggi 18 giugno sono intervenuti a Castelmarte in via Lambro, in seguito a una segnalazione, per liberare una rondine rimasta incastrata sul tetto di un capannone. L'intervento ha avuto buon esito con il salvataggio della rondine incastrata.