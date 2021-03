Casnate: durante dei lavori viene tagliata la tubazione principale del gas. Paura tra i residenti

È accaduto in via Bernardino Luini, intervenuti prontamente i vigili del fuoco

È accaduto oggi, 3 mazro a Casnate con Bernate in via Bernardino Luini. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che, a causa dei lavori già in corso per la posa della fibra, è stata tagliata la tubazione principale del gas. Sono stati in primis i cittadini residenti ad allarmarsi e preoccuparsi. La strada è stata chiusa e sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli impianti. Si stanno effettuando le ultime valutazioni prima di riaprire la strada.