Casnate, camion trasporta bombole del gas traballanti: intervenuti i vigili del fuoco

Sul posto anche autogrù e carro NBCR per rimettere in sicurezza il carico

Un autocarro oggi, 26 marzo, si è fermato a Casnate con Bernate in via Platone. Il suo carico consisteva in delle bombole del gas (di vario tipo) ma non erano state fissate bene quindi erano traballanti e pericolanti e il movimento del camion rischiava di farle esplodere. Sono quindi intervenuti, intorno alle 13.45, i vigili del fuoco di Como con autogrù e carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per rimettere in sicurezza il carico.