Caslino, si schiude la vela e precipita con il parapendio: salvato dagli alberi

Un uomo di 50 anni è precipitato oggi pomeriggio, 8 maggio, con il parapendio: la vela si è chiusa all’improvviso ed è atterrato in emergenza sugli alberi di un bosco fitto in prossimità di Caslino D'Erba. Non ha riportato lesioni. Una volta dato l’allarme, poco prima delle 14.00, è stato possibile localizzarlo grazie alle coordinate. I soccorritori lo hanno raggiunto e recuperato. Presenti per l’intervento i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino, un infermiere del Cnsas e una squadra del Centro operativo, insieme con i Vigili del fuoco. Quasi in contemporanea, poco dopo, c’è stato l’allertamento per un altro intervento a Caglio, per un ciclista di 40 anni in mountain-bike, ferito alla testa in seguito a una caduta. Sul posto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato da Milano; pronta a partire a supporto delle operazioni anche una squadra di tecnici.