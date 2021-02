Tragedia a Caslino d'Erba, non va al lavoro e i colleghi lo cercano: trovato morto in casa 37enne

La sua morte potrebbe risalire alla sera del 25 febbraio ma la tragica scoperta è stata fatta solo ieri, 26 febbraio, intorno alle ore 13.30 a Caslino d'Erba. I suoi colleghi delle Trafilerie San Paolo di Erba non riuscivano a contattarlo e quindi uno di loro ieri, nella pausa pranzo, si sarebbe recato presso la casa dell'amico, Francesco De Milo per accertarsi che tutto andasse bene. Purtroppo, dopo molte citofonate e telefonate, pur essendo l'auto del 37enne parcheggiata fuori casa, non ha ricevuto alcuna risposta. Preoccupato ha quindi chiamato i vigili del fuoco di Erba che si sono tempestivamente recati in via Sant'Ambrogio, presso l'abitazione del 37enne. Purtroppo, una volta forzata l'entrata nella casa, hanno dovuto subito constatare la morte dell'uomo che era nel suo letto privo di vita. Sul posto è stata comunque fatta arrivare un'ambulanza. Erano presenti anche i carabinieri. Secondo le informazioni trapelate si tratterebbe di una morte per cause naturali.