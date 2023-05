La casalinga drogata che guida senza patente a Mariano Comense e provoca un incidente

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno fatto sapere di aver denunciato una donna di 63 anni con l'accusa di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e guida senza patente. Secondo quanto comunicato dai carabinieri la donna avrebbe causato un incidente stradale a Mariano Comense e si sarebbe poi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Inoltre è stata sanzionata per guida senza patente poichè gli era stata revocata tempo prima per lo stesso motivo.