La casa dello spaccio: denunciate 17 persone e sequestrati oltre 6 chili di droga

Denunciate 17 persone (di cui 4 tratti arresto in flagranza di reato), sequestrati oltre 6 chili di marijuana, 400 grammi circa di hashish e 21.925 euro in contanti: questo l'esito di un'operazione della guardia di finanza di Olgiate Comasco dopo un'indagine nata per contrastare lo spaccio di droga nella zona.

Le indagini sono cominciate nel luglio del 2021 dopo il sequestro di piccole quantità di hashish a un giovane di origini colombiane, residente a Veniano. Due sono stati i soggetti attenzionati in maniera particolare, entrambi colombiani. Il via vai di giovani dalla casa di uno dei due, ragazzi che entravano e uscivano in continuazione a distanza di pochi minuti ha insospettito gli agenti. Questa casa era di fatto il punto di riferimento per tantissimi giovani della zona per l'acquisto di droga (per lo più hashish e marijuana) che veniva distribuita anche a minorenni nei comuni di Veniano e Appiano Gentile, con una fittissima rete di distribuzione.

In tre mesi, secondo l'attività investigativa, sono stati fatti girare 11 chili di marijuana, oltre 5 di hashish: il profitto della vendita era ricettato da due uomini, che partecipavano anche all'attività di spaccio. Sono state disposte anche perquisizioni nei confronti dei soggetti indagati che hanno portato al sequestro di altri 330 grammi tra marijuana e hashish, una pistola tipo Beretta 92 (non originale) priva del tappo rosso e con 100 cartucce a salve.