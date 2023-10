L'uomo che sputa e lancia oggetti davanti al municipio fermato dal carabiniere campione di judo

L'uomo, un 48enne senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato e tossicodipendente sabato scorso 21 ottobre si trovava davanti al Municipio di Cadorago e infastidiva i passanti sputando e lanciando qualsiasi cosa si trovasse a tiro. Quando ha visto i carabinieri di Lomazzo che si avvicinavano ha tentato in un primo momento di scappare e poi, una volta raggiunto, ha iniziato a prendere a calci l'auto di servizio e a spintonare i militari intervenuti.

In quel frangente era presente anche il vice comandante della stazione di Lomazzo Maurizio Turturiello, che è anche un campione di Judo e quindi, con poca fatica e senza fare male al 48enne, è riuscito a fermarlo e a farlo sedere prima che potesse fare altri danni. A conclusione degli accertamenti il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e danneggiamento.