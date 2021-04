Carugo, beccati mentre vendevano cocaina ad un "cliente": tre arresti

Li hanno colti sul fatto, mentre vendevano cocaina ad un loro "cliente" a Carugo. S tratta di tre uomini di origine marocchina E.B.M., classe 1989, domiciliato a Inverigo; M.H., classe 1986, domiciliato a Erba e J.H., classe 1992, domiciliato in Arosio che sono stati arrestati dai carabinieri di Mariano Comense. Hanno provato a scappare sull'auto intestata ad un prestanome di Pavia ma dopo un breve inseguimento sono stati fermati. Immediatamente perquisiti, sono stati trovati 64gr di cocaina suddivisa in 8 dosi, 475euro in contanti 5 cellulari, oltre a materiale da confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e i tre uomini sono stati portati al Bassone in attesa di giudizio di convalida.