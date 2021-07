Tragedia a Carugo: morto un uomo di 80 anni cadendo dal tetto

Via per Gattedo

Un drammatico incidente oggi 31 luglio a Carugo. Un uomo di 80 anni è morto scivolando rovinosamente dal tetto del suo capannone dove era salito per verificare un'infiltrazione d'acqua. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantu' (con l'autoscala della sede di Como) sono intervenuti intorno alle 12.30 in via per Gattedo a Carugo per soccorrre l'uomo. Purtroppo le ferite riportate dopo la caduta sono state fatali e i soccorsi giunti nel frattempo non sono serviti a salvargli la vita. Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri di Como.