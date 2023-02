Malore in casa, ma le scale sono troppo strette per la barella: intervengono i vigili del fuoco

Oggi pomeriggio 15 febbraio 2023 i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti a Carugo in via delle Ginestre. Qui una persona colta da malore doveva essere ricoverata ma le scale erano troppo strette per far passare la barella. Quindi i pompieri sono arrivati con l'autoscala per aiutare la persona bisognosa a raggiungere il piano terra per poi essere caricata sull'ambulanza e portata in ospedale.