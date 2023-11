Lite in casa con botte e urla davanti alla figlia neonata: arrestata una donna di 39 anni

Le urla provenivano da un appartamento di Carugo e lo scorso lunedì pomeriggio i carabinieri di Mariano Comense sono intervenuti intorno alle 14.30. Una violenta lite era in corso tra una donna di origini peruviane di 39 anni e il suo compagno, un comasco di 51. Davanti a loro la figlia neonata che piangeva. Quando i militari sono entrati nell'appartamento la donna si è scagliata contro di loro in evidente stato di alterazione, probabilmente dopo aver bevuto troppo. Non riuscendo a calmarla la 39enne è stata portata nelle celle di sicurezza della caserma di Mariano Comense, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il compagno è invece andato in pronto soccorso per le ferite riportate durante la lite ma non ha voluto sporgere denuncia.