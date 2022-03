Carugo, incidente sul lavoro: 38enne cade da un metro e mezzo di altezza e batte la testa

Dopo la caduta dal tetto a Orsenigo, c'è stato un altro incidente sul lavoro nel Comasco oggi (21 marzo) a Carugo, in via Cadorna. Poco dopo le 11 del mattino un uomo di 38 anni è caduto da una scala dall'altezza di un metro e mezzo circa. Ha battuto la testa ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cantù per gli accertamenti del caso ma non è in pericolo di vita. Sul posto, presso la ditta Vitreal Specchi, sono prontamente arrivati i soccorsi, due ambulanze del 118, il personale medico di Ats Insubria e una pattuglia dei carabinieri di Cantù per chiarire le dinamiche della caduta.