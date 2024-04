Chi era Carlo Lenatti, l'operaio morto schiacciato dall'escavatore

Carlo Lenatti, 39 anni, è la vittima dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri mattina a Laglio. Titolare di un'azienda agricola, nato a Sondrio, ma residente a Montagna in Valtellina, Lenatti era a bordo del suo escavatore e stava effettuando alcuni lavori in una stretta stradina quando, secondo le prime ricostruzioni e per ragioni ancora in corso d'accertamento dalle forze dell'ordine e da Ats dell'Insubria, si sarebbe ribaltato finendo schiacciato dal mezzo e morendo per le gravi ferite riportate. L'escavatore si è ribaltato su un tratto in forte pendenza e quando l'uomo è caduto dall'abitacolo del mezzo è stato schiacciato. Non era sposato e viveva con la madre.

Intanto, come riportano i colleghi di SondrioToday, mentre si diffonde la notizia della tragedia, iniziano ad arrivare i messaggi di cordoglio alla famiglia e le prime reazioni, tra cui quella dei tre sindacati confederati Fai e Filca Cisl, Flai e Fillea Cgil e Uila e Feneal Uil.

"Questa mattina, Carlo Lenatti, 39 anni, titolare di una azienda agricola, è rimasto schiacciato dal proprio escavatore, durante alcuni lavori di sbancamento in una stradina molto stretta nella frazione di Torriggia, nel comune di Laglio in provincia di Como. Come sindacato unitario provinciale del comparto agroalimentare e delle costruzioni, esprimiamo pubblicamente la vicinanza ai familiari del povero Carlo - scrivono i rappresentanti sindacali della provincia di Sondrio -. Al dolore e al pianto, non possiamo però esimerci dall’esprimere la nostra crescente preoccupazione per eventi così tragici che vedono coinvolta la nostra provincia. Un mese fa Luca Manzoni geometra di 51 anni moriva tragicamente schiacciato da pareti prefabbricate di legno a Valdidentro e oggi Carlo Lenatti, di Montagna in Valtellina muore schiacciato sotto il peso del proprio escavatore".