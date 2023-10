Anziana cade nel giardino: i soccorritori salvano lei e il suo cane rimasto appeso a una ringhiera con il guinzaglio

E' caduta mentre stava facendo una passeggiata nel grande giardino che circonda la sua abitazione, dove ci sono alcuni punti in pendenza. Una mattinata davvero spiacevole per l'anziana donna, un 92enne di Carlazzo, che ha riportato una frattura a una gamba. Ad aiutarla sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino Lario Occidentale Ceresio e i vigili del fuoco. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti, intorno alle ore 9.30. La signora è stata messa nel materassino a depressione, portata all’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e infine in ospedale. Sul posto sono intervenuti e hanno operato anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Durante le operazioni, i soccorritori si sono accorti che il cane della signora penzolava, attaccato al guinzaglio, da una ringhiera: forse spaventato dal trambusto, era saltato dal terrazzo. Per fortuna, i soccorritori sono riusciti a salvarlo e adesso sta bene.