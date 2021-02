Carimate, rapina in posta: uno dei ladri era armato. Bottino da 25mila euro

È accaduto stamattina, 4 febbraio, presso l'ufficio postale di Carimate. Nell'Ufficio Postale del paese c'erano due addetti, un uomo di 45 anni e una donna di 57 che stavano tranquillamente svolgendo il loro lavoro. Verso le 8.15 due persone mascherate e coperte da berretto di lana e mascherina, una armata di pistola, sono entrate nell'ufficio postale di Carimate, in via Airoldi, facendosi consegnare il contenuto della cassaforte che si aggirava, intorno ai 25mila euro. Intervenuti sul posto i carabinieri di Cantù che stanno portando avanti le indagini per identificare i copevoli della rapina. I due dipendenti, per il grande spavento, sono stati portati per dei controlli all'ospedale di Cantù.