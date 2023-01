Carimate, pendolare trova un uomo morto in via dei Giovi

Questa mattina all'alba intorno alle 5.30 un uomo è stato trovato senza vita a bordo strada, in via dei Giovi a Carimate. Questa via è quella che costeggia la ferrovia: l'uomo che ha trovato il corpo riverso a terra è infatto un pendolare che si stava dirigendo in stazione per andare al lavoro. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Lomazzo e anche un'auto medica ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, identificato in un secondo momento, ha 85 anni. È di origine austriaca. Una possibilità, ma saranno poi gli accertamenti ufficiali a stabilirlo, è che l'uomo sia caduto accidentalmente.