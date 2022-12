Colto da malore mentre è sul camion: codice rosso a Carimate

Codice rosso oggi 5 dicembre a Carimate in via degli Artigiani. Secondo le primissime informazioni un uomo, un camionista a bordo del suo veicolo, ha avuto un malore, non si esclude l'infarto. Erano circa le 14.40. Sul posto, oltre al personale Ats, ai carabinieri, all'ambulanza in codice rosso e all'auto medica, anche i vigili del fuoco per la gestione del camion e per estrarre l'uomo dall'abitacolo. Non risultano coinvolti altri mezzi. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.