Gruppo di ladri entra nella villa col volto coperto: pugni in faccia al proprietario e rapina

I malviventi sono entrati in azione nella serata di martedì a Carimate, erano circa le 21.30. Erano in 5 e tutti con il volto coperto. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, le indagini sono in corso e affidate ai carabinieri della compagnia di Cantù, una volta entrati nella villa, abitata da una coppia, avrebbero subito assalito l'uomo di 52 anni prendendolo anche a pugni. La compagna non è stata invece toccata. Sembrerebbe che i ladri siano entrati in concomitanza con l'uomo che rincasava con la sua auto, approfittando dell'apertura del cancello.

Il bottino consisterebbe in alcuni contanti e oggetti preziosi ma è ancora da quantificare anche se tra orologi, gioielli e preziosi si parlerebbe di centinaia di migliaia di euro. Il gruppo di ladri ha lasciato la casa a bordo della macchina del proprietario, salvo poi abbandonarla poco distante. Il 52enne preso a pugni è stato invece portato all'ospedale Sant'Anna dove ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per le tumefazioni al volto. Si attendono gli esiti delle indagini in corso.