Paura in cucina, taglia un carciofo e le esplode in mano come un petardo

Strano ma vero. Dalla vicina provincia di Varese arriva la notizia, che sta diventando virale in Lombadia e in tutta Italia, di un carciofo improvvisamente esploso in cucina. Un'esplosione piccola ma comunque avvertita chiaramente. È successo ieri, lunedì 22 aprile. La lieve deflagrazione, come spiegano i colleghi di Today, non ha causato né feriti né danni, solo la lama di un coltello è rimasta leggermente annerita a causa della reazione chimica. Il fatto è stato raccontato in un post pubblicato sui social da una professionista del mondo sanitario, protagonista (suo malgrado) della disavventura.

“Il carciofo esplosivo esiste ed è capitato a me - ha scritto la stessa professionista in un post -. Oggi stavo iniziando a pulire un carciofo. Anzi un cuore di carciofo, di quelli che vendono freschi, confezionati e già grossolanamente mondati. Ho iniziato a incidere le foglie alla base, per arrivare a dove è più chiaro, ma al secondo taglio il carciofo ha fatto una scintilla, emettendo un rumore di scoppio e rilasciando un filo di fumo e un segnetto di fuliggine sul coltello. Si è sentito lo stesso odore che lasciano nell’aria i petardi dopo il carnevale. Per carità, nulla di grave, senza danno alcuno, ma onestamente un pochino perturbante”.

L’insolito fatto ha spinto la donna a voler capire cosa fosse accaduto. "Ho cercato conforto nella ragione, immaginando una qualche reazione chimica alla base dell’accaduto, e ne ho trovato conferma nella fonte di ogni conoscenza: il web. Pare infatti che esista un precedente e pure più clamoroso: il carciofo esplode per colpa del nitrato di ammonio che accidentalmente può recare su di sè".

Un evento strambo, ma non certo il primo. Un caso molto simile è avvenuto nel dicembre del 2013 a Olgiate, in provincia di Lecco. In quell'occasione una donna denunciò tutto ai carabinieri: un carciofo comprato al supermercato esplose, lasciandola spaventata e senza parole. Anche le autorità, allertate dalla famiglia, notarono sull'ortaggio dei segni di bruciatura, ma l'episodio rimase senza una spiegazione certa. Gli articoli pubblicati dalla stampa locale 13 anni fa raccontano di altri due precedenti, nel 2023 e nel 2008, fornendo diverse ipotesi, tra cui anche quella di una reazione chimica. Tante supposizioni ma nessuna certezza. Sempre in quel caso, dopo le indagini di Asl e carabinieri, venne disposto il ritiro dal mercato del lotto di carciofi, venduti già confezionati, collegati all'incidente.