Carbonate: un 54enne allontanato dalla casa famigliare

Nella giornata di ieri, 1° marzo, un'importante operazione è stata portata a termine dai Carabinieri di Mozzate, che hanno applicato una misura cautelare significativa nei confronti di un uomo di 54 anni, residente a Carbonate. Il provvedimento, emesso dal giudice per le Indagini preliminari di Como, comprende l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, l'applicazione di un braccialetto elettronico per il controllo a distanza e l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

Questa decisione giudiziaria è il risultato delle indagini svolte dai carabinieri a seguito delle denunce presentate dalla moglie dell'uomo, una donna ucraina di 35 anni, che ha raccontato di essere stata ripetutamente vittima di maltrattamenti e violenze fisiche. Le autorità hanno agito con prontezza per garantire la sicurezza e la protezione della donna, imponendo restrizioni severe al marito accusato.

L'intervento dei carabinieri ha permesso di eseguire l'allontanamento dell'uomo dalla residenza coniugale: alla presenza dei militari, il 54enne ha raccolto i suoi effetti personali e si è trasferito in un'altra località, come imposto dal provvedimento restrittivo. Questo caso sottolinea l'importanza delle misure di protezione per le vittime di violenza domestica e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare tali fenomeni, assicurando sostegno e sicurezza a chi subisce abusi.