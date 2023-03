Fermato dai carabinieri si rifiuta di fare il test antidroga ma in macchina aveva 6 grammi di cocaina

Continua incessantemente l'attività dei carabinieri di Cantù (con le 9 stazioni e la tenenza di Mariano Comense) per il contrasto di spaccio di droga. Negli scorsi giorni una persona è stata arrestata, una denunciata per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e due segnalate come consumatori.

A Inverigo un 50enne è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto effetto di cocaina. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi al test e per questo è stato applicato il provvedimento più severo, ovvero il sequestro dell'auto e il ritiro della patente. Durante la perquisizione del veicolo i carabinieri di Lurago hanno anche trovato 5 grammi di cocaina, motivo per cui l'uomo è stato segnalato come consumatore all'autorità competente.

Altri controlli contro lo spaccio e il consumo di droga

I carabinieri di Appiano Gentile hanno fermato a Montano Lucino un uomo di 38 anni italiano ma residente in Svizzera. I militari hanno trovato nella sua auto 6 grammi di cocaina. L'uomo è stato segnalato alla Prefettura, la droga sequestrata.

A Mozzate invece i militari sono intervenuto per arrestare un 45enne, pregiudicato di origini straniere, che dovrà scontare sei anni di carcere per una serie di reati commessi nel 2018, tra cui estorsione aggravata dall’uso delle armi, in concorso e continuata e produzione, traffico e detenzione di

sostanze stupefacenti. L'uomo era ai domiciliari ma in base all'ultima sentenza gli sono stati revocati e dovrà finire di scontare la sua pena in prigione.