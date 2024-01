Doveva essere in carcere ma era in hotel a Merone: arrestato un pezzo grosso dello spaccio

Doveva essere in carcere perché su di lui pendeva un'ordinanza emessa per reati di traffico di droga in grosse quantità, ma era in un hotel a Merone. I carabinieri di Lurago d'Erba lo hanno rintracciato nell'albergo dopo essere venuti a conoscenza che l'uomo aveva prenotato una camera proprio quel giorno. Dopo un pomeriggio di osservazione vicino alla struttura sono entrati in azione questa notte, quando lo hanno visto rientrare e lo hanno bloccato e arrestato. Si tratta di un cittadino marocchino di 32 anni, in Italia senza fissa dimora conosciuto nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti per trafficare grosse quantità di droga. È stato portato al Bassone.