Controlli dei carabinieri, ritrovata nel bosco dello spaccio la costosa bicicletta rubata in casa 15 giorni fa

Con l'avvicinarsi delle feste natalizie i carabinieri di Cantù hanno intensificato i controlli sul territorio mettendo in campo giornalmente 100 militari con 30 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili, con lo scopo di prevenire i furti nei centri commerciali e nelle abitazioni e lo spaccio di droga nelle zone boscose e nelle aree urbane limitrofe.

Nel corso di un servizio per contrastare lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in una zona boschiva nel comune di Bregnano - Frazione Puginate, i carabinieri di Cermenate e lo squadrone carabinieri Cacciatori “Calabria”, hanno smantellato due bivacchi e ritrovato una mountain bike di marca “Cannondale Scalpel sp1" del valore di circa 2000 euro. Nessuna traccia degli spacciatori, probabilmente scappati non facendo in tempo a portare via la preziosa bicicletta. La bici era stata rubata in una casa il 18 novembre scorso. È stata subito restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato i carabinieri per il prezioso ritrovamento.

La lite davanti alla pizzeria

Sempre a Bregnano durante i controlli la sera del 2 dicembre i militari del NOR-aliquota mobile sono intervenuti davanti a una pizzeria per una lite in corso. Il tutto sarebbe nato dalle lamentele di un residente per le macchine parcheggiate male e il baccano che proveniva dall'esterno del locale. I militari intervenuti avevano riportato la calma e stavano controllando i documenti delle persone presenti quando un uomo di 50 anni di origini rumene (fino a poco prima esterno alla situazione), è arrivato inveendo contro i carabinieri, minacciandoli e urlando contro di loro in maniera aggressiva impedendogli di svolgere il loro servizio. Non c'è stato modo di placare il 50enne che è stato portato in caserma. Anche lì ha continuato a inveire finché dopo un bel po' di tempo si è calmato. È stato denunciato hanno denunciato in stato di libertà per violenza o minaccia e

resistenza a pubblico ufficiale.

Le attività straordinarie di controllo del territorio, preventive, repressive e investigative andranno avanti per tutto il periodo festivo, con l’impiego di personale in divisa e in borghese.