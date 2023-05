Spara dal balcone con la carabina ad aria compressa: denunciato 48enne di Cermenate

Si è messo a sparare dal balcone con una carabina ad aria compressa puntando verso la strada. Nei guai un 48enne di Cermenate denunciato dai carabinieri dopo che i vicini allarmati hanno chiamato il 112. I militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell'uomo accertando che possedeva diverse armi regolarmente denunciate, poi sottoposte a sequestro dai militari per la violazione delle varie normative in materia. Per esempio l'uomo non aveva aggiornato il luogo di residenza, cosa non di poco conto quando si possiedono delle armi.