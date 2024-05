Capriolo incastrato con la testa in una recinzione sulla strada per il Ghisallo: salvato

I vigili del fuoco sempre presenti e disponibili, in aiuto di tutti. Oggi 17 maggio a Bellagio sulla strada per salire al Ghisallo era stato segnalato un capriolo incastrato in una recinzione.



I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti. Utilizzando un divaricatore hanno provveduto a liberare l'animale per consegnarlo alle guardie faunistiche della polizia provinciale che lo hanno portato in centro di recupero. Dopo le cure l'animale sarà liberato nel suo habitat.