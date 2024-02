Capotreno Trenord aggredita da un collega che voleva strangolarla: salvata dai passeggeri

Incredibile aggressione su un treno Trenord diretto a Malpensa. Ad aggredire la capotreno non è stato un vandalo qualsiasi ma un istruttore della stessa Trenord che ha stretto al collo della collega una sciarpa nel tentativo di strangolarla.

L'episodio, come riportano i colleghi di MilanoToday, è accaduto lunedì all'altezza della stazione Garibaldi sul treno Malpensa Express. La notizia si è saputa solo nel fine settimana. Sul caso c'è un'indagine in corso degli agenti della polfer: è certo che è stato il culmine di una lite ma non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la discussione.

Trenord spiega in un comunicato di aver "appreso con sconcerto dell'orribile atto di violenza compiuto da un suo dipendente verso una collega capotreno. L'azienda le ha subito espresso la massima vicinanza e messo a sua disposizione tutte le forme di supporto necessarie".