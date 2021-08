Via per le Alpi, 2

I vigili del fuoco di Como nella serata di lunedì 23 agosto intorno alle 22.30 sono intervenuti a Canzo. In via per Gajum una capra è rimasta incastrata e bloccata con la testa nella rete metallica della staccionata. Grazie al delicato intervenuto della squadra dei vigili del fuoco l'animale è stato liberato e sta bene.