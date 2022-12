Il cane con la testa incastrata nella ringhiera del balcone: salvato dai vigili del fuoco a Canzo

I vigili del fuoco al lavoro anche a Natale e sempre disponibili, professionali e efficienti anche quando si tratta dei nostri amici animali. Un intervento di salvataggio molto delicato oggi a Canzo in via Lunate. Un cane di razza husky è rimasto con la testa incastrata nella ringhiera del balcone di casa. I vigli del fuoco lo hanno liberato con una delicata operazione. Lieto fine per il cane che è sano e salvo.