I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre alle ore 10.30 circa di oggi domenica 9 luglio per una donna di 84 anni caduta all'eremo di San Miro a Canzo. Insieme a loro presenti anche gli uomini del soccorso alpino e l'ambulanza del 118. La donna è stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo e non è in pericolo di vita.