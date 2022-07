Canturino cade e si ferisce a 2700 metri: recuperato dall'elicottero e dal soccorso alpino

Due interventi consecutivi nella giornata di oggi, domenica 17 luglio 2022, per la Stazione di Valmasino del soccorso alpino. Il primo alle 10:35, lungo il sentiero Roma, per un uomo di Cantù (Como) del 1970 che ha riportato alcuni traumi, tra cui una probabile frattura mentre si trovava in fondo al Passo Cameraccio, a un'altitudine di circa 2700 metri. L'elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha imbarcato un tecnico della Stazione, per individuare nel più breve tempo possibile il luogo esatto in cui si trovava l'infortunato e per integrare l'équipe dell'elisoccorso. Pronti a partire anche i militari del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. L'intervento è terminato alle 12:15. Era appena cominciato il primo soccorso quando è arrivato un allertamento per un alpinista lungo la via Gervasutti, Punta Allievi, a 2900 metri di quota. Era con altri due alpinisti - sono tutti della Valchiavenna - quando è caduto per una trentina di metri. Immediato l'allarme; la centrale ha mandato l'elicottero di Milano di Areu, che ha imbarcato un tecnico della Stazione per le operazioni di evacuazione delle persone coinvolte; anche in questo caso, i soccorritori del Sagf erano già pronti a partire per garantire supporto alle operazioni. L'uomo ha riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stato raggiunto, valutato e portato in ospedale. L'intervento è finito poco prima delle 14:00.