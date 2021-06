Cantù, vince un milione di euro giocando al Millionday

Via Lombardia, 68

Sarà sembrato un sogno alla donna che nella giornata di mercoledì 2 giugno, con una giocata di soli due euro al Millionday ha vinto un milione di euro. Una cifra altissima, una delle più alte mai vinte nel Comasco considerando anche la giocata fatta con pochissimi euro.

Il fatto è avvenuto presso la tabaccheria "Totomania" al Centro Commerciale Mirabello in via Lombardia a Cantù. La cinquina vincente è stata 7-18-30-38-51.

La titolare ha dichiarato di aver ricevuto la telefonata la sera stessa da Lottomatica proprio per confermarle che c'era stata quella grande vincita e in seguito ha ricevuto anche la chiamata dalla vincitrice che avrebbe pianto dall'emozione. Chiaramente la signora è rimasta nell'anonimato ma la sua storia sta facendo sognare tantissime persone che sperano che la Dea bendata possa fare il miracolo anche per loro.