Notte di violenza a Cantù, Emanuel: "Ecco come hanno tentato di spaccare la mia vetrina"

Prima hanno tentato di aprire la porta "strattonandola" forte ma vedendo che i risultati erano scarsi, si sono spostati verso la vetrina e con sassi e un coltello hanno cercato di romperla, senza riuscirci. Il negozio di riparazioni e vendita cellulari di Emanuel Triol, in via Matteotti a Cantù era uno dei bersagli dei due ragazzi di 18 anni che ieri hanno devastato bar, ristoranti del centro. Ci racconta Emanuel: "Stamattina non mi sono accorto subito che la vetrina fosse sbeccata perché avevo gente fuori. Poi ho visto la mia vetrina rovinata. L'hanno solo scheggiata con qualche sasso e coltello: meno male che la mia è rinforzata anti rottura. Ho visto i filmati di sicurezza del negozio e i due ragazzi hanno tentato anche di entrare, fortunatamente senza riuscirci. Ora comunque dovrò chiudere tutto la notte, anche se le mie sono vetrine da esposizione per i telefoni. Per esempio la gente che va al ristorante la sera si fermava a guardarle volentieri, ma se siamo arrivati a tanto è meglio proteggersi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emanuel Triol ha aperto il suo negozio di riparazione e vendita cellulari nel 2022 a Cantù. Per farsi conoscere aveva cominciato con una bellissima iniziativa decidendo di rigenerare telefoni, pc e iPhone a chi ne aveva bisogno. Oggi lo abbiamo sentito in merito agli atti vandalici che si sono svolti tra piazza Garibaldi e via Matteotti, proprio dove c'è anche il suo negozio.

Meno "fortunati" di lui altri negozi della zona, 4 per la precisione: due bar, un ristorante e un negozio di borse che sono stati danneggiati dai vandali, i due 18enni arrestati nella notte dai carabinieri di Cantù.