In mutande in giro per Cantù, un cittadino chiama la polizia Locale

Un signore in mutande, per la precisione con i pantaloni abbassati, si aggirava tra piazza Cantù a piazzale Cai a Cantù. Erano circa le 18 quando a notare questa persona in quello stato insolito è stato Pasquale Miele, un residente che ha avvisato subito la polizia Locale.

Pasquale ci ha raccontato la bizzarra vicenda: "Questo signore dopo aver percorso la strada tra le due piazze, voleva salire anche sull'autobus e mi sono sentito in dovere di fermarlo e di avvisare i vigili. Mi sembrava una persona instabile e come padre di tre figli e come cittadino mi sono sentito in dovere di chiamare le autorità competenti. Vedere un uomo in quello stato, in mutande e con i pantaloni abbassati (da cui si intravedeva tutto) mi ha fatto ragionare in primis come padre, comsiderando anche che sul pullman dove stava salendo c'erano delle ragazze e non mi sembrava proprio il caso di esporle a una tale mancanza di rispetto, se non addirittura pericolo.

Ci tengo anche a precisare che questa città mi ha dato tanto e quando ho avuto problemi con il lavoro sono sempre stato aiutato. Vorrei approfittare quindi per ringraziare il sindaco di Cantù, una persona splendida a cui devo molto".