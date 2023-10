Violento temporale e grandine su Cantù: strade come fiumi in piena, box e cantine allagati

Come previsto dalla protezione civile un forte temporale si è abbattuto ieri sera nel Comasco e in modo particolarmente violento su Cantù. A partire dalle 19.30 una pioggia battente mista grandine ha reso le strade come fiumi. Via Daverio, via Fossano, via Milano, via Casartelli, via California, via Brighi e tantissime altre strade della città erano completamente allagate come veri e propri fiumi. Oltre una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, sia sulle strade che nelle abitazioni per cantine e box allagati. Si attendono aggiornamenti ufficiali sui danni.

Molte le segnalazioni anche sui social sul gruppo Sei di Cantù se... da parte dei cittadini preoccupati che hanno anche evidenziato quanto in alcuni casi anche la (non) pulizia dei tombini abbia reso la situazione ancora più grave. In aggiornamento.

