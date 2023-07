Ieri sera 3 lugluo alle ore 20 circa una famiglia residente a Cantù in via Volturno si è trovata in casa un serpente. Spaventati dal rettile e non sapendo se fosse velenoso o meno hanno richiesto un intervento di soccorso tecnico urgente della squadra dei vigili del fuoco di Cantù. Giunti alla casa il serpentone è stato recuperato e poi portato e liberato in una zona boschiva.