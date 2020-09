Cantù, sequestrato dai finanzieri un intero appartamento del valore di 115mila euro

Sequestrato un intero appartamento del valore di 115 mila euro a carico di un sorvegliato speciale. Accade a Cantù, dove i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno approfondito la posizione economica e patrimoniale di un uomo del posto, pregiudicato per numerosi delitti commessi.

L’attività rientra nel quadro del controllo degli patrimoni dei sodalizi criminali condotta dalla Guardia di Finanza attraverso indagini per sequestare e confiscare beni che provengono da attività delittuose o illecite.

L'uomo, sorvegliato speciale, era obbligato, in base al codice della legge antimafia, a comunicare, al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, tutte le variazioni patrimoniali con valore superiore ad € 10.329,14.

Le indagini dei Finanzieri hanno, invece, dimostrato come il sorvegliato speciale, pur avendo concluso operazioni economiche per un valore di oltre 115mila euro, non aveva comunicato nulla, violando, di fatto, la normativa antimafia a cui era sottoposto.

Questi controlli servono anche a bloccare, fin da subito, il reciclo di denaro “sporco”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della Compagnia di Olgiate Comasco, dopo aver appurato che l'uomo non svolgeva alcun lavoro in grado di poter giustificare l’acquisto di un’intera casa, hanno proceduto a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Como che ha richiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, il sequestro preventivo dell’immobile del valore di 115.000 euro.