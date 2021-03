Polizia locale di Cantù: due agenti feriti. Il grazie dei cittadini arriva via social

Un brutto inseguimento per le strade di Cantù è avvenuto oggi, 15 marzo, finito con l'arresto di tre persone e il ferimento, a causa dello speronamento tra le due auto di due agenti della locale.

Il fatto è accaduto intorno alle 11,20 quando una pattuglia del Comando di via Milano ha intercettato una Ford Focus che risultava nella lista nera delle macchine segnalate alle forze dell'ordine. È cominciato quindi l'inseguimento che è durato più di 10 minuti ed è terminato in via Susa dove l'auto che stava fuggendo ha speronato quella della Polizia Locale. A quel punto due delle tre persone sulla Ford Focus sono state arrestate immediatamente, la terza è scappata ed ha cercato di far perdere le sue tracce nascondensosi su un balcone ma alla fine sono stati presi tutti: erano pregiudicati per furti di beni di Stato. Nello scontro alla fine del lungo inseguimento i due degli agenti della locale hanno riportato alcuni traumi e contusioni e sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso.

Il tutto non è passato inosservato ad alcuni cittadini che tramite Facebook e taggando la polizia locale di Cantù hanno voluto esprimere la loro gratitudine e augurare una pronta guarigione, il post dice:

«Complimenti alla Polizia Locale di Cantù

In bocca al lupo di pronta guarigione ai 2 agenti feriti nell’adempimento del dovere. Oggi i nostri uomini hanno inseguito e fermato un veicolo che ha tentato in tutti i modi di sfuggire alla cattura.

Sono stati eseguiti 3 fermi di identificazione.

Chi porta criminalità e violenza a Cantù troverà sempre i nostri agenti pronti a intervenire!

In un periodo come questo dove la Polizia Locale di Cantù è chiamata a dover intervenire in mille situazioni di controllo legato alla prevenzione del contagio, il nostro Comando non smette mai di distinguersi per eccellenza e capacità di azione in atti assolutamente straordinari come quello di oggi!

Avanti così!! Grazie a loro si riescono a mantenere alti degli standard di eccellenza che vengono riconosciuti a Cantù anche a livello Regionale».